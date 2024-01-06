الامارات | إطلاق سراح العدّاء السابق الجنوب إفريقي بيستوريوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُطلق سراح بطل الألعاب البارالمبية السابق العداء المبتور الساقين الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس، يوم أمس، بعد حصوله على إفراجٍ مشروط، وبعد مرور نحو 11 عاماً من إدانته بقتل صديقته ريفا ستينكامب، وبعد أن قضى أكثر من نصف مدّة عقوبته، نُقل بيستوريوس (37 عاماً) بهدوءٍ من سجن أتيريدجفيل على مشارف العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا، متجنباً حشود وسائل الإعلام. وقالت إدارة الخدمات الإصلاحية في بيان إن بيستوريوس «قُبِل في نظام الإصلاحيات المجتمعية وهو الآن في منزله».

وجاء الإفراج عنه بعد مداولات بين إدارة السجن ولجنة مكوّنة من أعضاء في إدارة السجون ومدنيين مسؤولة عن تحديد ما إذا كان الشخص المدان بجريمة القتل «مناسباً أم لا لإعادة الإدماج الاجتماعي». وكان بيستوريوس قتل صديقته في 2013، مدعياً أنه قتلها بالخطأ لأنه اعتقد أنها «لص»، وأثارت القضية جدلاً كبيراً ولا تزال.