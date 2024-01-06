3 وجهات عربية محتملة ترسم ملامح مستقبل حكيم زياش في الشتاء

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم المغربي حكيم زياش لخوض تجربة احترافية جديدة في انتقالات الشتاء الحالية، بعد الخروج من حسابات ناديه جلطة سراي التركي.

حكيم زياش انضم إلى جلطة سراي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد، لكنه يقدم مستويات متواضعة والإصابات المتكررة جعلت النادي يرغب في رحيله بحسب ما ذكرته صحيفة "aksam" التركية، خاصة وأنه يتقاضى راتبا شهريا خياليا لا يتماشى مع الإضافة الفنية التي يقدمها للفريق.

شارك حكيم زياش في 14 مباراة مع جلطة سراي بمختلف المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وأهدى تمريرتين حاسمتين وفشل النجم المغربي في قيادة فريقه لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب زياش عن صفوف جلطة سراي في 9 مباريات خلال الموسم الحالي لأسباب مختلفة، من بينها عدم الجاهزية البدنية وكثرة الإصابات التي تعرض لها.

أفادت صحيفة "aksam"، أن وكلاء حكيم زياش دخلوا في مفاوضات مع عدة أندية عربية للنظر في إمكانية تعاقدها مع زياش في ميركاتو الشتاء، حيث يتواجد على رادار عدة أندية تنشط ضمن دوريات الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.

وسبق أن نال حكيم زياش اهتمام نادي النصر السعودي في الصيف الماضي ولكن الصفقة فشلت بسبب عدم تجاوز اللاعب الفحوصات الطبية.

ويستعد حكيم زياش للمشاركة مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا التي ستبدأ في منتصف الشهر الحالي.