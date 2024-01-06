شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من عمار حمدى عن أنباء قطع الإعارة لنادي المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو النادي الأهلي من عمار حمدي، لاعب الفريق المُعار لنادي المقاولون العرب، عن الأنباء التي ترددت مؤخراً حول رغبة اللاعب في قطع إعارته خلال يناير الجاري، والانتقال لفريق آخر في الدوري المصري.

ويرغب الأهلي في الوقوف على موقف عمار حمدي الذي رحل مطلع الموسم الجاري للمقاولون العرب، خاصة أن النادي وصلته أنباء عن رغبة عمار في مغادرة المقاولون العرب، بعد رحيل شوقي غريب عن منصب المدير الفني للفريق مؤخرا.

ويشعر عمار حمدي بعدم الراحة داخل المقاولون العرب، بعد رحيل شوقي غريب ويرغب في الرحيل لأحدى الأندية المصرية الأخرى وهو ما سيبحثه مسئولو الأهلي مع اللاعب.

ويرتبط عمار حمدي بعقد إعارة للمقاولون حتى نهاية الموسم الجاري لكن اللاعب يرغب في قطع الإعارة وإنهاءها حالياً.

المُثير في الأمر أن عمار حمدي إنتقل في البداية لنادي سيراميكا مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة لكنه طلب فسخ العقد ليرحل إلى نادي المقاولون العرب ليتدرب تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني السابق للمقاولون وهو ما تم ورحل اللاعب لذئاب الجبل قبل أن يعود عمار ويطلب الرحيل حالياً بعد رحيل شوقي غريب.