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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها أراندينا ضد في كأس ملك إسبانيا، وإنتر ميلان وهيلاس فيرونا في ، كما يلتقي ضد بريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
لوجو ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 5 مساء على قناة SSC HD1

إسبانيول ضد خيتافي – الساعة 6 مساء

إلتشي ضد جيرونا – الساعة 7 مساء

هويسكا ضد رايو فاليكانو – الساعة 8 مساء

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس- الساعة 9 مساء

أراندينا ضد ريال مدريد- الساعة 10:30 مساء على قناة SSC HD1

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

ميلوول ضد ليستر سيتي – الساعة 2:30 عصرا

سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد- الساعة 2:45 عصرا

جيلينجهام ضد شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء

هال سيتي ضد برمنجهام سيتي- الساعة 5 مساء

كوينز بارك رينجرز ضد بورنموث- الساعة 5 مساء

ستوك سيتي ضد برايتون – الساعة 5 مساء

تشيلسي ضد بريستون – الساعة 7:30 مساء على قناة bein sports premium 1

ميدلسبره ضد أستون فيلا- الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا- الساعة 1:30 ظهرا على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD

فروسينوني ضد مونزا – الساعة 4 عصرا

ليتشي ضد كالياري- الساعة 7 مساء

ساسولو ضد فيورنتينا – الساعة 9:45 مساء على قناة Sky Sport Calcio 1

مواعيد مباريات كأس فرنسا
ليل ضد جولدن لايون – الساعة 4:30 مساء

أميان ضد مونبيليه – الساعة 7 مساء

نيس ضد أوكسير – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
أروكا ضد بنفيكا- الساعة 8 مساء

سبورتنج براجا ضد فيتوريا جيماريش- الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
إسطنبول باشاك شهير ضد أضنة ديمرسبور – الساعة 3 عصرا

أنقرة جوجو ضد طرابزن سبور – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الرجاء ضد مولودية وجدة – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري الجزائري

مولودية البيض ضد شباب بلوزداد – الساعة 4 عصرا

مولودية الجزائر ضد شبيبة القبائل- الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات ودية دولية
البحرين ضد أستراليا – الساعة 4 عصرا

العراق ضد كوريا الجنوبية- الساعة 4 عصرا

الإمارات ضد عمان – الساعة 5:15 مساء

كوت ديفوار ضد سيراليون – الساعة 7 مساء

مالي ضد غينيا بيساو – الساعة 9 مساء

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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