ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها أراندينا ضد ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، وإنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، كما يلتقي تشيلسي ضد بريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

لوجو ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 5 مساء على قناة SSC HD1

إسبانيول ضد خيتافي – الساعة 6 مساء

إلتشي ضد جيرونا – الساعة 7 مساء

هويسكا ضد رايو فاليكانو – الساعة 8 مساء

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس- الساعة 9 مساء

أراندينا ضد ريال مدريد- الساعة 10:30 مساء على قناة SSC HD1

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

ميلوول ضد ليستر سيتي – الساعة 2:30 عصرا

سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد- الساعة 2:45 عصرا

جيلينجهام ضد شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء

هال سيتي ضد برمنجهام سيتي- الساعة 5 مساء

كوينز بارك رينجرز ضد بورنموث- الساعة 5 مساء

ستوك سيتي ضد برايتون – الساعة 5 مساء

تشيلسي ضد بريستون – الساعة 7:30 مساء على قناة bein sports premium 1

ميدلسبره ضد أستون فيلا- الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا- الساعة 1:30 ظهرا على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD

فروسينوني ضد مونزا – الساعة 4 عصرا

ليتشي ضد كالياري- الساعة 7 مساء

ساسولو ضد فيورنتينا – الساعة 9:45 مساء على قناة Sky Sport Calcio 1

مواعيد مباريات كأس فرنسا

ليل ضد جولدن لايون – الساعة 4:30 مساء

أميان ضد مونبيليه – الساعة 7 مساء

نيس ضد أوكسير – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

أروكا ضد بنفيكا- الساعة 8 مساء

سبورتنج براجا ضد فيتوريا جيماريش- الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير ضد أضنة ديمرسبور – الساعة 3 عصرا

أنقرة جوجو ضد طرابزن سبور – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الرجاء ضد مولودية وجدة – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

مولودية البيض ضد شباب بلوزداد – الساعة 4 عصرا

مولودية الجزائر ضد شبيبة القبائل- الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات ودية دولية

البحرين ضد أستراليا – الساعة 4 عصرا

العراق ضد كوريا الجنوبية- الساعة 4 عصرا

الإمارات ضد عمان – الساعة 5:15 مساء

كوت ديفوار ضد سيراليون – الساعة 7 مساء

مالي ضد غينيا بيساو – الساعة 9 مساء