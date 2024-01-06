شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة تنزانيا وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يختتم منتخب مصر الوطني الأول، اليوم السبت، تحضيراته لمواجهة تنزانيا وديًا غدا الأحد، على استاد القاهرة، في البروفة الوحيدة والأخيرة للفراعنة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار.

ويخوض المنتخب الوطنى تدريبه الأخير على استاد مصر بالعاصمة الإدارية اليوم السبت، ويلاقي تنزانيا وديا على استاد القاهرة غدا الأحد، ومن المقرر أن يحصل اللاعبون والجهاز الفني على راحة يوم الاثنين، ويتجمع المنتخب يوم الثلاثاء استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار.

طرحت شركة تذكرتي تذاكر المباراة الودية بين مصر وتنزانيا في إطار استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في أمم إفريقيا، والتي تقام على أرضية ملعب استاد القاهرة وتبدأ في السادسة مساءً.

وتبدأ أسعار التذاكر للمباراة من 30 جنيه، وتصل إلى 75 جنيه للدرجة الأولى، وأخيرا 250 جنيه لفئة VIP.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر ابراهيم- أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، وفي الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.