تشكيل انتر ميلان المتوقع لمواجهة فيرونا بالدوري الايطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل فريق انتر ميلان متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، نظيره فريق هيلاس فيرونا في مواجهة سهلة نسبيًا لـ النيراتزوري، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الكالتشيو.

تشكيل انتر ميلان المتوقع لمواجهة هيلاس فيرونا

يان سومر في حراسة المرمي.

خط الدفاع بيسيك وأتشيربي وباستوني.

في الوسط دارميان وباريلا وهاكان أوغلو وهنريك مختيريان وأوجستو.

خط الهجوم ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.

موعد مباراة انتر ميلان وفيرونا

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان مع هيلاس اليوم السبت، في تمام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت القاهرة، الساعة 2:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة انتر ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الايطالي عبر قناة AD sports premium hd 1.

ترتيب انتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يتربع فريق انتر ميلان علي قمة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، وذلك من 18 مباراة خاضهم، حيث حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

علي الجانب الأخر يقع فريق في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الايطالي، وذلك برصيد 14 نقطة من 18 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات فقط وخسر 5 وتعادل 10 مرات.