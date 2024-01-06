موعد مباراة تشيلسي وبريستون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق تشيلسي مساء اليوم السبت، مع نظيره فريق بريستون، في مباراة قوية لا تقب القسمة على إثنين، والتي يحتضنها ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الدور الثالث (دور الـ16) من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي وبريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة تشيلسي ضد بريستون مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض فريق تشيلسي لقاء اليوم بحثًا عن مواصلة انتصاراته، بعدما نجح في تحقيق الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حساب كريستال بالاس ولوتون تاون.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

ميلوول ضد ليستر سيتي – الساعة 2:30 عصرا

سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد- الساعة 2:45 عصرا

جيلينجهام ضد شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء

هال سيتي ضد برمنجهام سيتي- الساعة 5 مساء

كوينز بارك رينجرز ضد بورنموث- الساعة 5 مساء

ستوك سيتي ضد برايتون – الساعة 5 مساء

تشيلسي ضد بريستون – الساعة 7:30 مساء على قناة bein sports premium 1

ميدلسبره ضد أستون فيلا- الساعة 7:30 مساء