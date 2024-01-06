أول رد فعل من الاهلي بعد تصريحات نجمه بالانتقال لـ الزمالك

اثار أحد لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي الجدل خلال الساعات الأخيرة بإمكانية انتقاله لصفوف نادي الزمالك حال رحيله عن جدران القلعة الحمراء بشكل نهائي.

ودخل أكثر من لاعب داخل النادي الاهلي دائرة اهتمامات نادي الزمالك للحصول على خدماتهم في الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه.

وسيطرت حالة من الغضب داخل إدارة المارد الأحمر ضد خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن وذلك بسبب تصريحاته التلفزيونية التي أكد خلالها ترحيبه بالانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي الزمالك حال رحيله عن الفريق.

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وتواصل في الساعات الماضية خالد بيبو، مدير الكرة داخل النادي الاهلي مع خالد عبد الفتاح وعنّفه بسبب تصريحات انتقاله إلى الزمالك.

وطالب بيبو من لاعب الاهلي عدم الظهور في أية وسائل إعلامية خلال الفترة المقبلة وحتى موعد عودة الفريق القاهري للتدريبات الجماعية مجددًا.