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جيسوس يحقق انجازًا تاريخيًا جديدًا مع الهلال السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - يقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مستويات مميزة تحت القيادة الفنية للبرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للزعيم.

أرقام جورجي جيسوس مع الهلال السعودي

وقاد جيسوس الهلال محافظا على سجله خالى من الهزائم منذ انطلاق بطولة دوري روشن السعودي للموسم الحالى 2023 ـ 2024، بواقع لعب 19 مباراة حقق من خلالها الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 2 أخرين ولم يستقبل الفريق لأى هزيمة.

وتمكن البرتغالي من دخول تاريخ الكرة بعد تحقيقه 19 انتصارا متتاليا رفقة الهلال بمشاركاته بمختلف المسابقات لموسم 2023 ـ 2024.

وأصبح الزعيم أسرع فريق في تاريخ الدوري السعودي يجمع 50 نقطة في أول 18 مباراة من المسابقة وكذلك أعلى معدل تهديفي في عدد من المباريات بواقع 57 هدفًا، كما حقق الهلال 11 انتصارًا على التوالي للمرة الأولى في تاريخه.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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