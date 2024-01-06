تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لمعسكر منتخب مصر قبل أمم أفريقيا.. وهدية محمد صلاح

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت على تفقد المدينة الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أجل الاطمئنان على منتخب مصر قبل بطولة أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار التي ستقام في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

وطالب الرئيس السيسي في حديثه مع لاعبي الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا بضرورة بذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية وإستعادة اللقب الغائب منذ 2010.

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وعلى هامش جولة الرئيس السيسي أهدى نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح قميص الفراعنة إلى رئيس جمهورية مصر العربية.

وتضم قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 27 لاعبًا وهم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- ياسر إبراهيم – أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية – أحمد سيد “زيزو”- مهند لاشين – محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن “تريزيجيه”- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم “كهربا”- أحمد حسن “كوكا”.