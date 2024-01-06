شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب كريم طارق وأحمد الشيخ عن الطلائع أمام زد بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب كريم طارق وأحمد الشيخ لاعبا طلائع الجيش عن فريقهما فى مباراة زد، المقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الرابطة.

ويواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة.

ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى.

ويواصل كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة زد إف سى المقبلة بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق العضلة الضامة تحت إشراف محمد الأسيوطى طبيب الفريق.

وأثبتت الاشعة التى خضع لها كريم طارق لاعب طلائع الجيش إصابته بمزق فى العضلة الضامة حيث يغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع. وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات المقبلة لفريقه.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع طلائع الجيش برفقة زد وفاركو و بيراميدز في المجموعة الثانية ، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.