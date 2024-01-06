شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب كريم طارق وأحمد الشيخ عن الطلائع أمام زد بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب كريم طارق وأحمد الشيخ لاعبا طلائع الجيش عن فريقهما فى مباراة زد، المقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الرابطة.
ويواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة.
ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى.
ويواصل كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة زد إف سى المقبلة بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق العضلة الضامة تحت إشراف محمد الأسيوطى طبيب الفريق.
وأثبتت الاشعة التى خضع لها كريم طارق لاعب طلائع الجيش إصابته بمزق فى العضلة الضامة حيث يغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع.
وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات المقبلة لفريقه.
وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع طلائع الجيش برفقة زد وفاركو و بيراميدز في المجموعة الثانية ، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.
واعتذر فريقا الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية ليصبح عدد الفرق 16 فريقاوجاءت مجموعات كأس الرابطة كالآتي:
المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة.
المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.
المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.
المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.
وتم الاستقرار على إقامة المباريات في أوقات لا تشهد لقاءات مصر في أمم إفريقيا واستغلال فترات الراحة في البطولة.
وينطلق كأس الرابطة يوم 8 يناير الجاري ، وتلعب المباريات أيام 8 و 9 و10 ثم 15 و16 وبعد ذلك تُلعب المباريات 25 و26 ثم 30 و31 من شهر يناير.
وحقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره زد إف سى بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري (دوري نايل).
وسجل هدف المباراة الوحيد موسى دياورا مهاجم فريق طلائع الجيش، فى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك على لطفى حارس مرمى فريق زد إف سى.
وتتوقف مسابقة الدوري عقب نهاية مباريات الجولة الحادية عشرة للمسابقة بسبب انشغال منتخب مصر بالمشاركة فى كأس الامم الافريقية بكوت ديفوار.
ويحتل الطلائع المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.
وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.
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