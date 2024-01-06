مدرب تشيلسي يكشف أسباب استعادة نجم الفريق من الإعارة

أوضح ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب تشيلسي، أسباب قرار فريقه بإعادة لاعب خط الوسط أندريه سانتوس من فترة إعارته إلى نوتنجهام فورست.

يذكر أن تشيلسي كان قد استدعى في وقت سابق من هذا الأسبوع سانتوس من نوتنجهام فورست.

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وفي حديثه عن التطور في مؤتمره الصحفي قبل المباراة قبل مواجهة تشيلسي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي مع بريستون يوم السبت، أصر بوكيتينو على عودة البلوز البرازيلي إلى ستامفورد بريدج لأنه لم يشارك في تشكيل الفريق في فورست.

وقال بوكيتينو: “لم يكن يشارك كل أسبوع”.

وأضاف : “لقد قررنا إعادة أندريه سانتوس لأنه لم يكن مشاركًا في تشكيلة نوتنجهام فورست”.

واختتم: “من الجيد له أن يعود ويقيمه ويتخذ القرار الأفضل له وللفريق. سنرى”.