إنتر ميلان يحقق فوزًا ثمنيًا على فيرونا ويعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان فوزًا غاليًا على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

بدأت المباراة بكل قوة من جانب الطرفان وذلك من أجل البحث عن تسجيل الهدف الأول.

وعند الدقيقة ١٣ تمكن لاوتارو مارتينيز من تسجيل أولى أهداف إنتر ميلان في المباراة.

طالع أيضًا: مدرب تشيلسي يكشف أسباب استعادة نجم الفريق من الإعارة

واستمرت المحاولات من جانب الطرفان حتى إنتهى الشوط الأول على واقع تقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

في الشوط الثاني لم يستسلم فيرونا لتأخره في النتيجة بل كانت لديه العديد من المحاولات على مرمى سومير.

وفي الدقيقة ٧٤ تمكن اللاعب توماس هنري من تسجيل هدف التعادل للضيوف.

وعند الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل اللاعب فراتسي هدف النيراتزوري القاتل لكي يحصد فريق إنزاغي ثلاث نقاط غالية تجعله يستمر في صدارة الكالشيو.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة أهدر لاعب فيرونا ركلة جزاء لكي يضيع فرصة التعادل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنتر للنقطة ٤٨ في الصدارة، بينما يتوقف رصيد فيرونا عند النقطة ١٤ في المركز الثامن عشر.