حامد وحاجي ينتظمان في معسكر المنتخب السعودي إستعدادًا لـ كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - نتظم الثنائي طلال حاجي، وريان حامد في معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وشاركا في الحصة التدريبية الصباحية،اليوم السبت، بعد استدعائهم من قبل الإيطالي روبرتو مانشيني المدرب.



المنتخب السعودي يواصل التدريبات استعداداً لـ كأس آسيا

وواصل المنتخب السعودي تحضيراته في برنامجه التدريبي في سيلين بدولة قطر، حيث بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق مانشيني تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين تقوية في النادي الرياضي عبر محطات مختلفة.



يذكر أن المنتخب السعودي يخوض منافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق منتصف الشهري الجاري في المجموعة الـ6، رفقة منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.

وتلقي المنتخب السعودي ضربة قوية قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الاَسيوية 2024، والتي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة بقطر.

وأكدت تقارير صحفية سعوديو السعودية، اليوم السبت، عن أن أيمن يحيى، لاعب النصر تعرض لتمزق في أربطة الكاحل، مما يجعل احتياجه لفترة طويلة من العلاج.

وشددت على أن اللاعب لن يلحب بكأس اَسيا المقبلة، حيث سيبدأ مرحلة العلاج قريبًا.

واختار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لـ المنتخب السعودي، 26 لاعبًا ضمن قائمته لخوض منافسات كأس الأمم الاَسيوية، والمقرر انطلاقها الجمعة المقبل بالدوحة.

ويبحث مانشيني عن ضم لاعب اَخر خلال الفترة المقبلة، حيث أجبرت إصابة اللاعب المدرب الإيطالي للبحث عن بديل في حالة تأكد غياب نجم النصر.