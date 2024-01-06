اخبار الرياضه

إنترميلان يهزم هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - فاز إنتر ميلان على نظيره هيلاس فيرونا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب "النيراتزوري"، في الجولة التاسعة عشر من .

أحرز لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان هدف التقدم في الدقيقة 13 قبل أن يتعادل هيلاس فيرونا عبر لاعبه توماس هنري في الدقيقة 74 قبل أن يحرز دافيد فراتسي هدف التقدم مجددا للنيراتزوري قبل نهاية اللقاء.

وتعرض داركو لازوفيتش لاعب فيرونا للطرد المباشر قبل نهاية المباراة، وأهدر فيرونا فرصة تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90+10.

إنتر ميلان


وتلقى فيرونا للخسارة الثانية على التوالي، والحادية عشر في تاريخ مسابقة الدوري لهذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع عشر ليظل فيمركز يهدده بالهبوط.

بينما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.
 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا