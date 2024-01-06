المنتخب السعودي يتلقى ضربة موجعة قبل كأس اَسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي المنتخب السعودي ضربة قوية قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الاَسيوية 2024، والتي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة بقطر.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم السبت، عن أن أيمن يحيى، لاعب النصر تعرض لتمزق في أربطة الكاحل، مما يجعل احتياجه لفترة طويلة من العلاج.

وشددت الصحيفة السعودية عن أن اللاعب لن يلحب بكأس اَسيا المقبلة، حيث سيبدأ مرحلة العلاج قريبًا.

واختار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، 26 لاعبًا ضمن قائمته لخوض منافسات كأس الأمم الاَسيوية، والمقرر انطلاقها الجمعة المقبل بالدوحة.

ويبحث مانشيني عن ضم لاعب اَخر خلال الفترة المقبلة، حيث أجبرت إصابة اللاعب المدرب الإيطالي للبحث عن بديل في حالة تأكد غياب نجم النصر.

واستدعى مانشيني، بالأمس الجمعة، ثلاثة لاعبين لمعسكر الأخضر في الدوحة، وهم محمد البريك، وريان حامد، وطلال حاجي.