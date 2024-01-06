شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رحيل عبد الله السعيد عن بيراميدز وجمع متعلقاته من النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة ما تردد مؤخرًا حول جمع عبد الله السعيد، قائد الفريق الكروى الأول، كافة متعلقاته من النادى تمهيدًا للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر، إن تلك الأنباء مجرد شائعات هدفها ضرب استقرار الفريق، مؤكدًا أن اللاعب انتظم فى التدريبات الجماعية منذ عودة الفريق من الإجازة الخميس الماضى، ويتواجد مع الفريق بشكل طبيعى.

وأكد المصدر أن عبد الله السعيد لم يوقع للزمالك مثلما تردد، لافتًا إلى أن اللاعب عقده مستمر مع فريقه ورحيله مرتبط بموافقة النادى، مشددًا على إن بيراميدز لم يتلق أى مفاوضات من القلعة البيضاء حول ضم اللاعب.

وكان بيراميدز عاد لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى يوم الخميس الماضى، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون، عقب العودة من الإمارات بعد خوض منافسات بطولة السوبر المحلى.

وخضع اللاعبون لقياسات أوزان مع بعض الفحوصات الطبية اللازمة قبل خوض التدريبات، والتى كانت بدنية أكثر لتعويض فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون.

وقاد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز التدريبات الجماعية، رغم استقرار الإدارة على إقالته، وذلك بسبب عدم التوصل لاتفاق مع مدرب أجنبي جديد يتولي المهمة، الأمر الذى دفع المسئولون فى بيراميدز للإبقاء على باتشيكو لحين حسم البديل المناسب.

وحقق فريق بيراميدز الميدالية الخامسة فى مشواره الكروى، بعد التغلب على سيراميكا بركلات الترجيح، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصرى، وتحقيق برونزية البطولة.