تشكيل تشيلسي لمواجهة بريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تشكيل البلوز لخوض مواجهة بريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي نظيره بريستون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الثالث في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي ضد بريستون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ولتاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

اقرأ أيضًا.. بشرى لكولر.. آخر تطورات إصابة كريستو ورضا سليم مع الاهلي

وضم تشكيل تشيلسي الرسمي ضد بريستون كل من:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: ديساسي – جوستو – جيلكهيرست – كولويل.

الوسط: إنزو – كاسيدو ، ستيرلينج.

الهجوم: مودريك – كول بالمير – بروخا.

وتذاع مباراة تشيلسي ضد بريستون، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر قناة bein sports 1، الناقل الحصري للمسابقة.