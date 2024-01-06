صحيفة دنماركية تؤكد انضمام وسام أبو علي للأهلي وتكشف تفاصيل الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتقل اللاعب الدنماركي وسام أبو علي إلى النادي الأهلي المصري قادما من سيريوس السويدي في صفقة بلغت قيمتها 2 مليون يورو. وفقا لصحيفة "بي.تي" الدنماركية.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة شهدت عملية مفاوضات صعبة، وفي البداية رفض نادي سيريوس بيع نجم الفريق، لكن مع رفع قيمة العرض المالي من قبل الأهلي وافق النادي السويدي.

وفي حالة اجتياز الفحص الطبي وإتمام الصفقة سيكون أبو علي أغلى لاعب فلسطيني تعاقد معه الأهلي ولعب في الدوري المصري.

الجدير بالذكر أن وسام شارك مع سيريوس 16 مباراة، سجل 10 أهداف في الدوري السويدي وقدم تمريرة حاسمة، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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