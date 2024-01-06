الامارات | بنتيجة صادمة.. ليون يكتسح فريق مغمور في كأس فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق ليل فوزًا ساحقًا على حساب فريق غولدن ليون المغمور بنتيجة 12-0 ضمن منافسات الدور الثالث من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد سفره قرابة الـ7 آلاف كيلومتراً قادماً من جزيرة المارتينيك الواقعة في البحر الكاريبي، واجه الفريق الذي ينافس في دوري المقاطعات كابوس الاصطدام بليل، رابع الدوري الفرنسي حاليًا وحامل لقب كأس فرنسا ست مرات، حيث أشرك المدرب البرتغالي باولو فونسيكا أفضل تشكيلة ممكنة.

وسجّل أهداف ليل كل من التركي يوسف يازجي (11 و45)، الكندي جوناثان ديفيد (25، 36 و75)، الكوسوفي إيدون زيغروفا (33 و41 و42)، البرتغالي تياغو سانتوس (57)، الأيسلندي هاكون أرنار هارالدسون (64 من ركلة جزاء و78) والفرنسي أمين ميسوسا (89).

من جهة أخرى، تأهل بريست إلى الدور الرابع بفوزه على أنجيه 1-0.