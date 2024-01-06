شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 26 / 22 فى قمة دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 26/22 على صالة الأول بفرع الجزيرة، فى إطار ختام الدور الأول لدورى العمومي للموسم المحلى 2023/2024.

وبذلك أنهى الأهلى الدور الأول متصدرا ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، بعد لعب 14 مباراة وتحقيق الفوز فى جميع اللقاءات.

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا عن حضور قمة ختام المرحلة الأولى بدورى عمومى السيدات بين الأهلى والزمالك على صالة الأول يقتصر على أعضاء كلا الناديين وحاملى بطاقات الاتحاد.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.