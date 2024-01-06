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الأهلى يهزم الزمالك 26 / 22 فى قمة دورى سيدات كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 26/22 على صالة الأول بفرع الجزيرة، فى إطار ختام الدور الأول  لدورى العمومي للموسم المحلى 2023/2024. 

وبذلك أنهى الأهلى الدور الأول متصدرا ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، بعد لعب 14 مباراة وتحقيق الفوز فى جميع اللقاءات.

 

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا عن حضور قمة ختام المرحلة الأولى بدورى عمومى السيدات بين الأهلى والزمالك على صالة الأول يقتصر على أعضاء كلا الناديين وحاملى بطاقات الاتحاد.

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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