فيتوريا يكشف طموحات المنتخب المصري في أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عن استعدادات الفراعنة القوية لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار في الثالث عشر من يناير الجاري.

وأوضح فيتوريا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أن المنتخب المصري يمتلك الثنائي محمد صلاح، لاعب ليفربول، والاَخر محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي.

وشدد المدرب البرتغالي على أن المنتخب المصري سيخوض كل مباراة في بطولة أمم إفريقيا كنهائي مبكر.

وأشار فيتوريا إلى أن المنتخب المصري سيلعب مباراة تلو الأخرى، بعد السؤال حول اعتبار الفراعنة المنتخب المرشح لحصد البطولة.

وكان المنتخب المصري قد خسر نسخة كأس الأمم الإفريقية الماضية أمام السنغال، بعد الخسارة بركلات الترجيح في المباراة النهائية.