صفقة تبادلية بين الاتحاد والاتفاق بطلها عبد الرحمن العبود

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت إدارة نادي الاتحاد في صفقة تبادلية مع نظيرتها في الاتفاق من أجل الحصول على خدمات اللاعب أحمد الغامدي والتخلص من عبد الرحمن العبود خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها اليوم: " نادي الاتحاد والاتفاق توصلا لاتفاقية مبدئية ينتقل بموجبها اللاعب عبد الرحمن العبود بنظام الإعارة لنادي الاتفاق مقابل انتقال اللاعب أحمد الغامدي بنظام الإعارة لنادي الاتحاد ".

وأضافت الصحيفة في تقريرها: " على أن تتكفل إدارة كل نادي بالرواتب والمميزات الجديدة المتفق عليها ".

عبد الرحمن العبود خارج حسابات مدرب الاتحاد

وخرج عبد الرحمن العبود بشكل كبير من حسابات المدير الفني مارسيلو جالاردو والذي أخطر إدارة نادي الاتحاد بعدم الحاجة لخدماته وأوصى بضرورة استبعاده من الفريق خلال الفترة المقبلة.