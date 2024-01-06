تشكيل ريال مدريد أمام أراندينا في كأس ملك إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة أراندينا، المقررة على ملعب "أراندينا دي ديارو" في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وفضل أنشيلوتي لاعبي ريال مدريد الأساسيين بهدف إراحتهم في ظل ضغط المباريات في الفترة الحالية.

تشكيل ريال مدريد أمام أراندينا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فران جارسيا - ناتشو - كاريو - تويباس.

خط الوسط: سيبايوس - كامافينجا - نيكو باز.

خط الهجوم: أردا جولر - براهيم دياز - خوسيلو.