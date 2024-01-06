تشيلسي يضرب بريستون برباعية ويتأهل إلى دور الـ32 في كأس الاتحاد الإنجليزي

ضرب فريق تشيلسي، نظيره بريستون، برباعية دون مقابل، ضمن منافسات الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح التهديف، أرماندو بروجا في الدقيقة 58 من صناعة مالو جوستو، لصالح تشيلسي بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

فيما أضاف تياجو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 66 من صناعة كول بالمر، كما نجح رحيم سترلينج في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69.

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وتمكن إنزو فرنانديز، من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 85 من صناعة رحيم سترلينج، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وبهذه النتيجة تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب بريستون.

ويستعد تشيلسي لمواجهة نظيره ميدلزبرة، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، يوم التاسع من شهر يناير الجاري.