مهاجم الاهلي السابق معروض على الزمالك.. ضحية موسيماني

فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية عن ترشيح مهاجم الاهلي السابق للانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم الهجوم الأبيض.

ويعلن نادي الزمالك إنهاء أزمة القيد في الساعات المقبلة وسيكون بعدها النادي قادر على إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت تقارير أن أحد وكلاء اللاعبين رشح السنغالي أليو ديانج مهاجم الاهلي السابق المحترف حاليًا في صفوف بوردو الفرنسي، لإدارة الزمالك للتعاقد معه في يناير الجاري.

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وأشارت التقارير إلى أن نادي الزمالك لم يدخل في مفاوضات رسمية لضم أليو بادجي وينتظر مسؤولي النادي إنهاء أزمة القيد بشكل رسمي قبل التحرك لضم اللاعب.

وكان بادجي قد انضم إلى صفوف الأهلي عام 2020 قادمًا من صفوف رابيد فيينا في النمسا ولكن بيتسو موسيماني مدرب الفريق السابق رفض استمراره بسبب عدم اقتناعه بمستواه.