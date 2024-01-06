صحيفة ديلي ميل تكشف حقيقة عودة هندرسون للدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يسعى الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب خط وسط الاتفاق السعودي للعودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، بعد فشله في التأقلم بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مغادرة اللاعب الإنجليزي للدوري السعودي ستكلفه ملايين الجنيهات الإسترلينية بسبب الضرائب وخفض الأجور.

وتزايدت مشاكل هندرسون بسبب المستوى السيئ الذي يقدمه نادي الاتفاق بقيادة المدرب ستيفن جيرارد، بعد ما فشل فريقه في الفوز خلال آخر ثماني مباريات في الدوري حتى الآن.

وبالإضافة إلى فشله في التكيف مع نمط حياة السعودية، عانى اللاعب البالغ من العمر 33 عاما أيضا من الحرارة والرطوبة خلال مشاركته في المباريات.

وينتظر هندرسون الآن وصول عرض مناسب من الدوري الإنجليزي من أجل الرحيل عن الاتفاق السعودي.

ويحصل لاعب خط الوسط الإنجليزي على 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بعد أن تعاقد معه نادي الاتفاق قادما من ليفربول، في صفقة بلغت قيمتها 12 مليون يورو.

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