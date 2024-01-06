شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن صاحب 3 أرقام قياسية مع المنتخب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك أحمد حسن الصقر القائد الأسبق لمنتخب مصر ثلاثة أرقام قياسية في تاريخ مشاركاته مع الفراعنة قبل انطلاق النسخة المقبلة من البطولة القارية والمقرر لها الأسبوع المقبل.

ويعتبر أحمد حسن أكثر لاعب في تاريخ البطولة تتويجا بكأس أمم أفريقيا برصيد 4 بطولات بدأت في نسخة 1998 وحتى نسخة 2010.

كما يحمل أحمد حسن رقما قياسيا في عدد المشاركات وهو اللاعب الوحيد في أفريقيا الذى شارك 8 مرات ببطولة الأمم الأفريقية.

كما يحظى أحمد حسن بأنه اللاعب المصري الوحيد الذى حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة مرتين مع الجيل الذهبي للمنتخب.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، وفي الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.