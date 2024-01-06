شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مفاوضات الأهلى مع على معلول لتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو النادي الأهلي مفاوضات مكثفة مع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر، بشأن تجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في ظل وجود رغبة من مارسيل كولر المدير الفني، ولجنة التخطيط في بقائه بالنادي.

وكشف مصدر بالأهلي أن الإدارة تفاوضت مع معلول في الفترة الأخيرة حول تجديد عقده، في ظل وجود رغبة لاستمراره واللاعب لا يمانع البقاء داخل الفريق واستكمال مسيرته الناجحة، مؤكدا أن تجديد عقد معلول أمر محسوم وتوجد رغبة مشتركة في تجديد العقد من اللاعب والنادي.

وقال المصدر، إن أمر تجديد عقد معلول يتوقف على موافقة اللاعب على قبول العرض المالي المقدم من إدارة ناديه، حيث إن الأهلي يريد منح الظهير الدولي نفس قيمة عقده الحالي في العقد الجديد دون زيادة، وهذا الأمر محل نقاش بين اللاعب والنادي.

وأشار إلى أن أمر التجديد تم إرجاؤه حاليا لظروف تواجد معلول مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعقب الانتهاء من أمم أفريقيا سيتم عقد جلسة مفاوضات جديدة مع معلول لحسم ملف التجديد بشكل نهائي.

ويرغب الأهلي في تجديد عقد علي معلول بنفس القيمة الحالية والتي تبلغ مليونا و200 ألف دولار، في ظل ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن قيمة عقد اللاعب سوف تتخطي حاج الـ40 مليون جنيه سنويا وفقا لسعر الدولار في الوقت الحالي.