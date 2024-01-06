الاتحاد يتلقى 3 عروض لرحيل جوتا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت إدارة الاتحاد 3 عروض لرحيل محترف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير الجاري.

ولم ينضم البرتغالي جواو فيليبي «جوتا»، لاعب الاتحاد للقائمة المحلية للفريق في النصف الأول من الموسم الجاري بقرار من مواطنه نونو سانتو، مدرب العميد السابق.

وشارك جوتا مع الاتحاد في أول 5 مباريات من الدوري السعودي للمحترفين قبل إغلاق باب القيد، فيما اقتصرت مشاركاته مع الفريق بعد ذلك على دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

وذكر الإيطالي رودي جاليتي، الصحفي في شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، أن إدارة الاتحاد تلقت 3 عروض لجوتا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار جاليتي إلى أن أحد هذه العروض على سبيل الإعارة من ناد سعودي، لم يذكر اسمه.

وأوضح أن مسؤولي الاتحاد والأرجنتيني مارسيلو جاياردو، سيناقشون مصير اللاعب البرتغالي قريبا.

كان جوتا، صاحب الـ24 عاما، انضم للاتحاد مطلع الموسم الجاري قادما من سيلتيك، بعقد يمتد حتى يونيو 2026.