شكرا لقرائتكم خبر المختار يفوز بشوط الجياد العربية الأصيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أقام ميدان الفروسية بمحافظة الجبيل، أمس، السباق الخامس للموسم الرياضي 1445، والمكون من 4 أشواط لمسافة 1200 م، وذلك بمقر ميدان الفروسية بالجبيل الصناعية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام ميدان الفروسية بمحافظة الجبيل، أمس، السباق الخامس للموسم الرياضي 1445، والمكون من 4 أشواط لمسافة 1200 م، وذلك بمقر ميدان الفروسية بالجبيل الصناعية. وفاز بالشوط الأول المخصص للجياد العربية الأصيلة أمهار ومهرات 3 سنوات مفتوح، الجواد «اية اس المختار» بقيادة الخيال سجاد الهاشم. والشوط الثاني المخصص للجياد المهجنة الأصيلة حصن وأفراس إنتاج محلي ربحت (0-3) + 3 سنوات، من نصيب الجواد «مستعصية» بقيادة الخيال هاني البدراني. أما الشوط الثالث، المخصص للجياد المهجنة الأصيلة كأس فئة ”ج” حصن وأفراس إنتاج محلي + 4 سنوات مفتوح، فاز بالمركز الأول الجواد «توكلنا» بقيادة الخيال مهدي الحبيل. فيما حصد المركز الأول في الشوط الرابع المخصص للجياد المهجنة الأصيلة كأس فئة ”ب” أمهار ومهرات إنتاج محلي 3 سنوات مفتوح، الجواد «بالي» بقيادة الخيال فيصل الضاعن.

كانت هذه تفاصيل خبر المختار يفوز بشوط الجياد العربية الأصيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.