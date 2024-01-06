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تشافي يطمئن جماهير برشلونة على إصابة كانسيلو

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ياسر رشاد - القاهرة - طمأن تشافي هرنانديز مدرب ، جماهير ناديه على إصابة جواو كانسيلو التي تعرض لها منذ أيام في الدوري الاسباني امام لاس بالماس.

وقال تشافي خلال تصريحات صحفية "سنرى ما يشعر به، لم يتم استبعاده من المشاركة في كأس السوبر، إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف يسافر مع المجموعة، إنه أفضل بكثير".

ويستعد برشلونة لمواجهة بارباسترو مساء غدا الاحد في دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

وعن مدى جاهزية أليخاندرو بالدي، اوضح تشافي: "سنحاول، غدًا سنقوم بإعداد القائمة في الصباح، لم يكن على ما يرام اليوم".

وعن غياب لامين يامال عن مباراة الغد، أردف: "يغيب بسبب إيقاف من الموسم السابق مع فريق الشباب، لديه إيقاف مباراتين، وليس مباراة واحدة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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