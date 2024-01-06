شرط صادم من علي معلول لتجديد عقده مع الاهلي

حدد الدولي التونسي علي معلول شرطًا صارمًا لتجديد عقده مع النادي الاهلي في الفترة المقبلة، بعد انتهاء مشاركته رفقة منتخب بلاده في كأس أفريقيا 2023.

وكشفت تقارير صحفية تونسية مساء اليوم، أن النادي الاهلي قرر تجديد عقده مع علي معلول، ليستمر ضمن صفوفه في الفترة المقبلة.

وسوف يفتح مسؤولو النادي الاهلي، خط مفاوضات مع علي معلول بعد انتهاء مشاركته رفقة تونس في كأس أمم أفريقيا 2023.

وكشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن موقف معلول، حيث كتب على صفحته الرسمية:” علي معلول من أكتر لاعبي كرة القدم التي تحوز إعجاب الجميع خلقًا ولعبًا ومن اللاعبين الذين يعرفوا واجباتهم قبل حقوقهم ومن أفضل اللاعبين المحترفين الذين لعبوا في الدوري المصري علي مدار سنوات طوال “.

وأضاف:” علي معلول يعشق النادي الاهلي ويرغب في أن ينهي حياته الكروية في النادي الاهلي بالرغم من وجود عروض كثيرة من اندية خليجية لكي ينتقل اليها خاصة ان عقده ينتهي الصيف القادم “.

اقرأ أيضًا: سقوط مرعب للاعب أم صلال في نهائي كأس قطر.. فيديو

وتابع:” علي معلول طلب من الاهلي التجديد له موسمين والاهلي يرى أن التجديد يجب أن يكون موسم واحد فقط، علي معلول رشح للاهلي هشام بكار ظهير أيسر نادي الاتحاد المنستيري التونسي عمره ٢٢ سنة ولاعب مميز في هذا المركز “:.

واختتم:” علي معلول اعطى للاهلي حرية الاختيار اما التجديد موسمين او تركه يحترف في نهاية عقده و يتعاقد الاهلي مع هشام بكار منتهي الاحترام و الالتزام و الانتماء”.