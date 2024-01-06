كورتوا يزف بشرى سارة لـ ريال مدريد.. فيديو

زف البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، بشرى سارة لجماهير الملكي، بشأن تطورات حالته الصحية وإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض تيبو كورتوا للإصابة في شهر أغسطس الماضي بقطع في الرباط الصليبي، ويغيب على إثرها عن الملاعب وحتى الآن.

وأعلن كورتوا في وقت سابق غيابه عن منافسات منتخب بلجيكا في كأس الأمم الأوروبية، والمقرر أن تستضيفها ألمانيا، لعدم اكتمال شفائه وتعافيه.

ونشر كورتوا مساء اليوم، مقطع فيديو له من عودته للتدريبات مع ريال مدريد الإسباني، وعلق البلجيكي على الفيديو قائلًا:” لا يمكن وصف الطاقة التي تشعر بها عندما ترتدي حذائك وتخطو الملعب”.

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وقال كورتوا في تصريحاته عن منتخب بلجيكا:” بسبب الإصابة لن أشارك مع منتخب بلجيكا في يورو 2024، يجب أولا أن أتعافى بشكل كامل ومن ثم تحديد تاريخ عودتي للمشاركة في المباريات”.

وأضاف “من الأفضل توضيح هذا الأمر للمنتخب الوطني، لن أكون في حراسة المرمى بنسبة 80% ونحن لدينا حراس مرمى جيدين آخرين”.