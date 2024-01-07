شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 6 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 1 / 2024 العديد من الأحداث المهمة على رأسها، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدريب منتخب مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا وإعلان إبراهيم نور الدين الحكم الدولى اعتزاله نهاية الموسم الجارى.

الرئيس السيسى يستمع لشرح تفصيلى عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مكونات المدينة والصالات ونظامها وكيفية العمل فيه، وكيفية الدخول والخروج ونظام البوابات وأرضية الصالات.

الرئيس السيسى من تدريب المنتخب المصرى: نفذنا بنية رياضية ضخمة من أجل شعبنا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدريب المنتخب الوطني المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "اسمحولي أرحب بيكم وسعيد أني شوفتكم وأتمني لكم التوفيق.. هنتكلم عملنا إيه في مصر قبل الحديث عن المنتخب".

طالب مسئولو النادى الأهلي من أحمد عبد القادر لاعب الفريق إحضار عرض رسمي من أجل البت فيه ودراسته جيداً، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب للنادى واللاعب، لاسيما فى ظل ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني برحيل اللاعب فى يناير الجاري.

أعلن الحكم الدولى إبراهيم نور الدين اعتزامه اعتزال التحكيم نهاية الموسم الجارى 2023 - 2024، مفضلا منح الفرصة لزملائه الحكام الشباب.