وفاة زاجالو أسطورة كرة القدم البرازيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي أمس أسطورة كرة القدم البرازيلية ماريو زاجالو، الذي فاز بكأس العالم كلاعب ومدرب عن عمر 92 عاما.

وكتبت عائلة زاجالو عبر حسابه على شبكة إنستقرام «ببالغ الحزن نبلغكم بوفاة بطلنا الأبدي للعالم أربع مرات ماريو خورخي لوبو زاجالو».

ووصف البيان الأسطورة الراحل بأنه «أب مخلص، وجد محب، وزوج مهتم، وصديق مخلص، ومحترف منتصر وإنسان عظيم، معبود عملاق وشخص وطني يترك لنا إرثا من الإنجازات العظيمة».

كان زاجالو مهاجما عندما فازت البرازيل بأول نسختين لكأس العالم في عامي 1958 و1962، وقاد منتخب بلاده مدربا لتحقيق المجد في 1970 وكان مساعدا للمدرب كارلوس ألبرتو باريرا في الفوز بكأس العالم عام 1994.

ويعد زاجالو ضمن قائمة تضم ثلاثة فائزين بكأس العالم كلاعبين ومدربين، وهم: الألماني فرانز بيكنباور والفرنسي ديديه ديشامب.

وكان ديشامب لاعبا بمنتخب فرنسا في نهائي 1998 حيث حرمت فرنسا زاجالو من لقب كأس العالم للمرة الخامسة، مرة أخرى كمدرب للبرازيل.

من جانبه، وصف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريجيز، في منشور على موقع إنستقرام، زاجالو بأنه أحد أعظم أساطير كرة القدم البرازيلية.

وأعلن إدنالدو رودريجيز فترة حداد لمدة سبعة أيام، ودقيقة صمت قبل مباريات نهاية الأسبوع، ونصب تمثال «البطل الأبدي» زاجالو في متحف الاتحاد البرازيلي.

أسطورة البرازيل ماريو زاجالو:

كان مهاجما عندما فازت البرازيل بأول نسختين لكأس العالم في عامي 1958 و1962.

1965 اعتزل لعب كرة القدم وانتقل للتدريب.

قاد منتخب بلاده مدربا لتحقيق المجد في 1970.

كان مساعدا للمدرب كارلوس ألبرتو باريرا في الفوز بكأس العالم عام 1994.

يعد ضمن قائمة تضم ثلاثة فائزين بكأس العالم كلاعبين ومدربين، وهم: الألماني فرانز بيكنباور والفرنسي ديديه ديشامب.

درب العديد من الأندية والمنتخبات: