شكرا لقرائتكم خبر وفاة زاجالو أسطورة كرة القدم البرازيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتبت عائلة زاجالو عبر حسابه على شبكة إنستقرام «ببالغ الحزن نبلغكم بوفاة بطلنا الأبدي للعالم أربع مرات ماريو خورخي لوبو زاجالو».
ووصف البيان الأسطورة الراحل بأنه «أب مخلص، وجد محب، وزوج مهتم، وصديق مخلص، ومحترف منتصر وإنسان عظيم، معبود عملاق وشخص وطني يترك لنا إرثا من الإنجازات العظيمة».
كان زاجالو مهاجما عندما فازت البرازيل بأول نسختين لكأس العالم في عامي 1958 و1962، وقاد منتخب بلاده مدربا لتحقيق المجد في 1970 وكان مساعدا للمدرب كارلوس ألبرتو باريرا في الفوز بكأس العالم عام 1994.
ويعد زاجالو ضمن قائمة تضم ثلاثة فائزين بكأس العالم كلاعبين ومدربين، وهم: الألماني فرانز بيكنباور والفرنسي ديديه ديشامب.
وكان ديشامب لاعبا بمنتخب فرنسا في نهائي 1998 حيث حرمت فرنسا زاجالو من لقب كأس العالم للمرة الخامسة، مرة أخرى كمدرب للبرازيل.
من جانبه، وصف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريجيز، في منشور على موقع إنستقرام، زاجالو بأنه أحد أعظم أساطير كرة القدم البرازيلية.
وأعلن إدنالدو رودريجيز فترة حداد لمدة سبعة أيام، ودقيقة صمت قبل مباريات نهاية الأسبوع، ونصب تمثال «البطل الأبدي» زاجالو في متحف الاتحاد البرازيلي.
أسطورة البرازيل ماريو زاجالو:
- كان مهاجما عندما فازت البرازيل بأول نسختين لكأس العالم في عامي 1958 و1962.
- 1965 اعتزل لعب كرة القدم وانتقل للتدريب.
- قاد منتخب بلاده مدربا لتحقيق المجد في 1970.
- كان مساعدا للمدرب كارلوس ألبرتو باريرا في الفوز بكأس العالم عام 1994.
- يعد ضمن قائمة تضم ثلاثة فائزين بكأس العالم كلاعبين ومدربين، وهم: الألماني فرانز بيكنباور والفرنسي ديديه ديشامب.
- نادي فلومنيزي
- نادي فلامنغو
- نادي بوتافوغو
- نادي فاسكو دا غاما
- نادي بانغو
- نادي الهلال السعودي
- نادي النصر السعودي
- منتخب الكويت وقد أوصله إلى كأس العالم ولأول مرة
- منتخب السعودية
- منتخب الإمارات
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة زاجالو أسطورة كرة القدم البرازيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.