الامارات | منتخب الصين يفوز ودياً على «غلف إف سي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب الصين على فريق «غلف إف سي» بنتيجة 6-2، في المباراة الودية التي أقيمت في أبوظبي، أول من أمس، ضمن استعدادات المنتخب الصيني لخوض منافسات بطولة كأس آسيا، التي تنطلق في قطر 12 الجاري. وبذلك يختتم منتخب الصين استعداداته تمهيداً لخوض المباراة الأولى أمام طاجيكستان، السبت المقبل، في البطولة القارية، حيث يلعب في المجموعة الأولى مع قطر ولبنان.

ويقود منتخب الصين المدير الفني الصربي، ألكسندر يانكوفيتش، ويمتلك لاعبين مميزين، منهم حارس المرمى يان جون لينغ، وتشانغ لين بينغ، وو شي، والمهاجم وو لي، وآخرون. وقال رئيس مجلس إدارة نادي «غلف إف سي»، أحمد الطواش، لـ«الإمارات اليوم» إن «المباراة التي خاضها فريقه مع منتخب الصين تُعدّ علامة فارقة بتاريخ النادي، على الرغم من حداثته، لذلك قدم اللاعبون مستوى فنياً مميزاً، على الرغم من الإمكانات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو الصين». يذكر أن «غلف إف سي» يلعب في دوري الدرجة الأولى ويحتل المركز الـ11.