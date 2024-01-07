الامارات | صراع ديدا وروتي يتجدّد اليوم في «ماراثون دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم النسخة الـ23 لماراثون دبي، الساعة السادسة صباحاً، بمشاركة كبيرة لنخبة من عدائي وعداءات المسافات الطويلة، الذين يستعدون للاستفادة من الفرصة المبكرة للتأهل إلى «أولمبياد باريس»، التي تقام الصيف المقبل، وسط توقعات بأن يصل عدد المشاركين إلى 20 ألف عداء. ويتوقع أن تكون الإثارة كبيرة جداً، خصوصاً في سباق السيدات، حيث تسعى الإثيوبية ديرا ديدا للدفاع عن لقبها، في مواجهة مواطنتها روتي آغا، وذلك بعد عودة السباق إلى مساره القديم حول (أم سقيم وبرج العرب وطريق شاطئ جميرا).

وفاجأت ديدا، وهي زوجة الفائز السابق بماراثون دبي وبطل العالم السابق، تميرات تولا، الجميع بمهارتها ولياقتها، حين توّجت بلقب النسخة الماضية بزمن 2:21:11 ساعة، وبفارق 13 ثانية فقط عن مواطنتها روتي، التي جاءت في المركز الثاني.

وبينما تعود ديدا كبطلة وحاملة اللقب لماراثون دبي، فإن روتي تحمل أسرع زمن حالياً بين المشاركات في الماراثون ويبلغ 2:18:09 ساعة، وهو الرقم الذي حققته عندما فازت بماراثون دونغ ينغ في الصين قبل بضعة أشهر. وستكون هذه ثالث مشاركة لروتي في ماراثون دبي، بعد 2017 و2023. وسجلها في الماراثونات الكبرى مثير للإعجاب بعد فوزها في طوكيو (2019)، واحتلال المركز الثاني في برلين مرتين (2017 و2018)، وحصلت على المركز الثالث في ماراثون نيويورك 2019.

في المقابل، يُعدّ أفضل زمن لديدا حالياً 2:19:24 ساعة، لكن روتي (29 عاماً) ستكون المرشحة الأقوى، عندما ينطلق أقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط على طريق أم سقيم اليوم.

وضمن منافسات الرجال، يتصدر الإثيوبيان تاديسي ماندفرو، وكيبيدي تولو، الترشيحات بتحقيق ماندفرو أفضل زمن شخصي له وهو 2:05:07 ساعة في هامبورغ 2022. أما تولو فهو أبطأ ببضع ثوانٍ فقط، وقد أكسبه أفضل زمن له وهو 2.05.19 ساعة المركز الثاني في إشبيلية قبل تسعة أشهر.

وإضافة إلى منافسة النخبة، سيقام أيضاً ماراثون الكراسي المتحركة، وسباق الطريق لمسافة 10 كيلومترات، وسباق لمسافة أربعة كيلومترات على مسار لم يشهد مشاركة جماعية على هذا النطاق منذ أربع سنوات.

الإثيوبية ديدا تدافع عن لقبها، اليوم، أمام مواطنتها روتي، المرشحة الأبرز، التي حلّت ثانية في النسخة الماضية.