الامارات | الفجيرة تستعد لاستضافة «تحدي اللياقة البدنية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات (UAE Storm Games) - تحدي الفجيرة للياقة البدنية 2024، عن فعاليات النسخة الثانية من التحدي، الذي سيقام في كورنيش الفجيرة.

جاء ذلك، خلال اجتماع حضره الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومدير البطولة، أحمد عبدالله آل علي، وعدد من الفنيين والإداريين، حيث تم الوقوف على الترتيبات الخاصة بالبطولة، وتعيين محمد علي العمدة، مديراً للجنة المحكمين، كما تم اعتماد المشاركين في المنافسات من مختلف دول العالم.

وقال رئيس لجنة اللياقة البدنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أحمد الفلاسي، في تصريح صحافي: «إن البطولة ستكون فرصة مثالية لاستكشاف المزيد من المواهب المواطنة المميزة، تمهيداً لضمها للمنتخبات الوطنية». وأضاف: «إن اللجنة المنظمة ستنظم مؤتمراً صحافياً، الخميس المقبل، للإعلان عن عدد المشاركين، وكل التفاصيل الفنية والإدارية الأخرى».