كأس أمم أفريقيا| أنطوان بيل: منتخب مصر مرشح بقوة لنهائي البطولة

ياسر رشاد - القاهرة - يرى أنطوان بيل أسطورة حراسة المرمى الكاميروني، أن منتخب مصر مرشح بقوة للوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وقال بيل، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "منتخب مصر فريق قوي جدا دائما ويجب توخي الحذر أمامهم".

وأضاف: "منتخب مصر مرشح بقوة للوصول للنهائي، كما حدث في النسخة الماضية".

وتابع: "منتخب مصر هو صاحب أكبر عدد من بطولات أفريقيا، ولديهم خبرة كبيرة في البطولة، وأكرر كل فريق سيلعب ضدهم يجب توخي الحذر".

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره التنزاني خلال الأيام المقبلة ضمن الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويلتقي منتخب مصر مع تنزانيا يوم الأحد المقبل، وتجمع المباراة بين المنتخبين على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار بعد نهاية المباراة مباشرة، حيث تتجه البعثة بعد اللقاء إلى مطار القاهرة.

تنطلق مباراة مصر وتنزانييا في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس.