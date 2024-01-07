موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا لخوض البروفة الأخيرة أمام تنزانيا قبل السفر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب الفراعنة قد دخل معسكرًا مغلقًا في الثالث من الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق بينما منتخب تنزانيا يتواجد في المجموعة السادسة من المسابقة القارية، بجانب المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتقام كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا، توزع على 6 مجموعات بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدور التالي، بجانب أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

تقام المباراة اليوم الأحد، 7 يناير 2024، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية وتنقل المباراة بين مصر وتنزانيا عبر قناة أون تايم سبورتس1 الفضائية ويعلق على اللقاء المعلق المصري مؤمن حسن.