شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: موسيمانى من أفضل من تدربت معهم.. وحزنت لرحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن أشرف لاعب البنك الأهلى، إن جمهور النادى الأهلى لا يعرف سوى التتويج بالبطولات والألقاب، مؤكداً أنه حزن لرحيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى عن تدريب المارد الأحمر.

وأضاف أيمن أشرف، خلال حواره مع إبراهيم فايق عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "موسيمانى من أفضل المدربين الأجانب الذين تدربت معهم، وهذا نتاج جهد وعرق، وكانت فترة مميزة بالنسبة لى واستمتعت باللعب مع بيتسو، وكان يمنحنى حلولا وحرية وكبيرة في الملعب".

وتابع: "أفضل مواسمى كانت مع بيتسو موسيمانى، وكثيراً ما كان المدرب الجنوب أفريقى يقول لى استمتع بالكرة، وكان بالنسبة لى مواجهة الفرق الكبيرة أسهل من الفرق التي تعتمد على التكتلات الدفاعية في الخط الخلفى".

واستطرد: "موسيمانى كان مميز جداً في المباريات الكبيرة وضغط المواجهات أثر على مشواره في القلعة الحمراء، وكان يضع برنامج محدد للإجازات الطويلة التي كان يمنحها لنا، وحزنت لرحيل موسيمانى لأنى أحبه على المستوى الشخصى وأحب طريقة لعبه التي كانت تعتمد على منحنا الحرية داخل الملعب ويرفع عنا الضغوط".

واختتم: "جمهور الأهلى لا يعرف سوى الفوز بالبطولات، وكذلك طبيعة النادى لا يعرف سوى التتويج في بالألقاب، تربيت في القلعة الحمراء منذ السابعة من عمرى، وأعلم أن الضغط علينا من الجماهير ممتع ويمنحنا دفعة معنوية كبيرة".