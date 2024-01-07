الأهلي السعودي يواجه الوحدة وديًا مطلع فبراير القادم

ياسر رشاد - القاهرة - اتفقت إدارة نادي الأهلي السعودي على خوض مباراة ودية ضد فريق الوحدة في مطلع شهر فبراير المقبل في إطار تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولية، قبل عودة مباريات دوري روشن.

وتلقت إدارة الأهلي خطابا من نظيرتها في الوحدة لخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولية الحالية، وقررت إدارة الراقي الموافقة على خوض اللقاء الذي سيكون مطلع شهر فبراير بمشاركة كافة نجوم الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

نيمار يواصل التأهيل من إصابة الصليبي

واصل النجم البرازيلي نيمار جونيور التأهيل بعد إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها أثناء المشاركة في إحدى مباريات فريق الهلال السعودي بعد فترة قصيرة من الانضمام لصفوفه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم البرازيلي الدولي أثناء إجراء التدريبات في صالة التمارين الخاصة به، على أمل العودة للمشاركة في المباريات في أقرب فرصة.

وتعرض نيمار لإصابة الرباط الصليبي حرمته من استكمال موسم مع الهلال، حيث أكدت التقارير أن فترة غيابه لن تقل عن 10 أشهر، وهو ما يؤكد انتهاء موسمه مع الزعيم والذي لم يشارك فيه سوى مباريات قليلة.