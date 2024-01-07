شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يدرس مباريات زد إف سى بحثاً عن انتصار جديد للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات زد إف سى بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بكأس الرابطة.

ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى عبد الرحمن زولا والنيجيري بول جوليوس فى مباراة زد إف سى بسبب الإيقاف، حيث حصل كل منهما على الإنذار الثالث فى مباراة زد إف سى الأخيرة بالدوري.

ويستمر غياب كريم طارق وأحمد الشيخ لاعبا طلائع الجيش عن فريقهما فى مباراة زد إف سى بسبب الإصابة، ويواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة.

من جهته وضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى.

ويواصل كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة زد اف سى المقبلة بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق العضلة الضامة تحت اشراف محمد الاسيوطى طبيب الفريق.

وأثبتت الاشعة التى خضع لها كريم طارق لاعب طلائع الجيش إصابته بمزق فى العضلة الضامة حيث يغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع. وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات المقبلة لفريقه.

يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد حمدى زكى مهاجم الفريق فى مباراة زد اف سى بعد التعافى من الاصابة بمزق فى العضلة الأمامية والذى أبعده عن مباريات الطلائع الفترة الأخيرة.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع طلائع الجيش برفقة زد وفاركو و بيراميدز في المجموعة الثانية ، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.