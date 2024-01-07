شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة طلب كولر رحيل على معلول وعمرو السولية عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الاهلى حقيقة طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة، رحيل الثنائى التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط فى نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كولر لم يطلب رحيل الثنائى على معلول وعمرو السولية، ويقدر دورهما جيداً مع الفريق، وكل ما يدور فى هذا الشأن مجرد اجتهادات صحفية فقط".

وأضاف المصدر، "عقد معلول والسولية ينتهى مع الأهلى فى نهاية الموسم الجاري، ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ فى يناير الجارى، وهناك جهود مكثفة تدور لإنهاء ملف تمديد تعاقدهما فى أسرع وقت".

ويتواجد على معلول برفقة منتخب تونس الذى يستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار التي تنطلق 13 يناير الجاري، فيما حصل عمرو السولية على إجازة من التدريبات بعد انتهاء مباريات الأهلى بسبب مشاركة الفراعنة فى الكان.