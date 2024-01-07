شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يختتم الدورى الذهبى بمواجهة النرويج اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره النرويجى فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، فى ختام مواجهات الدورى الذهبى المقام بالدنمارك بمشاركة الفراعنة فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى .

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته على هولندا الخميس بنتيجة 30 / 28 ، قبل أن يلتقى المنتخب الدنماركى صاحب الأرض أمس السبت.

واستقر المدير الفني الإسباني باستور على ضم على 18 لاعبا هم: كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وحال فوز مصر وتونس في الدور ربع النهائي سيلعب المنتخبين في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا