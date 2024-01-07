شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد ينعى عفت رشاد رئيس لجنة المدربين والمحاضر الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى اتحاد كرة اليد، برئاسة محمد الأمين، عفت رشاد رئيس لجنة المدربين والمحاضر الدولي ومقرر اللجنة الفنية بالاتحاد، الذى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم. ومن المقرر أن تشييع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم الأحد بمسجد السيدة نفيسة .

جدير بالذكر أن عفت رشاد أيضا عمل رئيسا للجنة المشروع بالاتحاد المصرى لكرة اليد، ومن المنتظر أن يتحدد موعد العزاء فى الساعات المقبلة.