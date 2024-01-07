ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة مهمة لمنتخب مصر أمام نظيره منتخب تنزانيا، ورغم أن اللقاء ودي، إلا أنه يحمل طابع خاص لدي الفراعنة والبرتغالي روي فيتوريا.

ويسعي روي فيتوريا للاطمئنان علي حالة اللاعبين فنيًا وبدنيًا ، حيث يشارك أكبر عدد من اللاعبين في مباراة تنزانيا علي مدار شوطي اللقاء، بجانب الاطمئنان على بعض اللاعبين العائدين من الإصابات أو البعيدين عن المشاركة، مثل أحمد حجازي ومحمد النني وأحمد فتوح وعمر كمال عبد الواحد.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجه تنزانيا اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم

تقام المباراة اليوم الأحد، 7 يناير 2024، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم

تنقل المباراة بين مصر وتنزانيا عبر قناة أون تايم سبورتس1 الفضائية ويعلق على اللقاء المعلق المصري مؤمن حسن.