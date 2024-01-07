موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا لمهمة سهلة نسبيًا مساء اليوم الأحد، وذلك حين يستضيف نظيره هدرسفيلد، ضمن منافسات دور الـ 64، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2023- 24.

موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

جوراديولا يبحث عن الحفاظ علي اللقب

يعتبر فريق مانشستر سيتي هو حامل لقب البطولة في نسختها الأخيرة، ويسعى جواردويلا للمحافظة على اللقب هذا العام، ويمتلك السيتيسيزن في خزينته 7 ألقاب سابقة.