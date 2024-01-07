شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس سداد غرامة شيكابالا لسبورتنج لشبونة "كاش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك سداد الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا على دفعة واحدة كاش دون تقسيط.

وجاء هذا الاتجاه لإنهاء أزمة مستحقات سبورتنج لشبونة فى أسرع وقت حتى يتفرغ المجلس لباقى الملفات المهمة، من تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، وتجديد عقود من تنتهى عقودهم بالفريق، إضافة إلى ملف المدرب الاجنبى الذى سيتولى المهمة خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك في الفترة الحالية لتجهيز المبلغ المطلوب حتى يتم سداده، في أقرب وقت بعد فتح باب القيد، حتى يتم رفع إيقاف قيد الفريق الأبيض.

وسدد مسئولو الزمالك جزء من مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالإضافة إلى تسوية حق رعاية سامسون لدى نادى ليون النيجيرى، وكذلك بالإضافة إلى استمرار المفاوضات مع كاراكوس الفنزويلى لتسوية مستحقات سامسون وغلق هذا الملف نهائيا، حيث عرض مسئولو الزمالك على النادي الفنزويلى تسوية المستحقات بتقسيطها على دفعات، ومن المنتظر التوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة.

فى سياق آخر، كشف مصدر داخل نادى الزمالك أن النادى يٌعرض عليه الكثير من اللاعبين عن طريق الوكلاء، لاختيار الصفقات المطلوب ضمها للزمالك خلال الفترة الحالية، عقب انتهاء أزمة القيد المقرر انتهاؤها قريبا.

وأضاف المصدر، أن السنغالى أليو بادجى أحد الأسماء التى تم عرضها من الوكلاء لانضماهم للفريق، إلا أن الزمالك لم يدخل فى مفاوضات مع اللاعب لضمه فى يناير، ولم يطلب التعاقد معه.